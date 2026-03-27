Трампу стає “трохи нудно” через війну в Ірані: у Білому домі зростає напруга

"Він просто хоче оголосити перемогу і рухатись далі"

Як розповів виданню MS NOW старший співробітник Білого дому на умовах анонімності, заяви Трампа про “вже виграну війну” з Іраном - це "здебільшого гіпербола". За його словами, президент "просто хоче оголосити перемогу і рухатись далі".

Це бажання, зазначає співрозмовник, посилилося останніми днями. "Не те щоб він шкодував чи щось таке - йому просто трохи нудно і він хоче рухатись далі", - додав чиновник.

Інший представник адміністрації підтвердив, що президент почав "перемикатися" з конфлікту, зміщуючи фокус на економіку, внутрішні питання та майбутні проміжні вибори.

Розкол у команді

Співрозмовники видання описують чіткий "розкол" у Білому домі щодо того, як комунікувати війну, яка затягується. Частина радників підтримує легковажний тон, який використовує адміністрація, доповнюючи кадри ударів уривками з мультфільмів, кінематографу або трендовою музикою; інші - вважають його неприйнятним.

Усі опитані посадовці зазначили, що не наважуються відкрито висловлювати свою думку всередині адміністрації через страх негативних наслідків.

"Так багато людей бояться опинитися на виході, що вони просто п’ють Кул-Ейд (демонструють беззаперечну слухняність, - ред) і і погоджуються з усім", - сказав колишній чиновник Білого дому.