Трампу становится "немного скучно" из-за войны в Иране: в Белом доме растет напряжение

"Он просто хочет объявить победу и двигаться дальше"

Как рассказал изданию MS NOW старший сотрудник Белого дома на условиях анонимности, заявления Трампа об "уже выигранной войне" с Ираном - это "по большей части гипербола". По его словам, президент "просто хочет объявить победу и двигаться дальше".

Это желание, отмечает собеседник, усилилось в последние дни. "Не то чтобы он жалел или что-то такое - ему просто немного скучно и он хочет двигаться дальше", - добавил чиновник.

Другой представитель администрации подтвердил, что президент начал "переключаться" с конфликта, смещая фокус на экономику, внутренние вопросы и предстоящие промежуточные выборы.

Раскол в команде

Собеседники издания описывают четкий "раскол" в Белом доме относительно того, как коммуницировать затягивающуюся войну. Часть советников поддерживает легкомысленный тон, который использует администрация, дополняя кадры ударов отрывками из мультфильмов, кинематографа или трендовой музыкой; другие - считают его неприемлемым.

Все опрошенные чиновники отметили, что не решаются открыто высказывать свое мнение внутри администрации из-за страха негативных последствий.

"Так много людей боятся оказаться на выходе, что они просто пьют Кул-Эйд (демонстрируют беспрекословное послушание, - ред) и и соглашаются со всем", - сказал бывший чиновник Белого дома.