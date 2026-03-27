Трампу становится "немного скучно" из-за войны в Иране: в Белом доме растет напряжение

Почти через месяц после начала ударов США по Ирану президент Дональд Трамп отправляет тысячи военных на Ближний Восток, одновременно заявляя, что "уже выиграл" эту войну. Такая противоречивость вызывает раздражение среди высокопоставленных чиновников Белого дома и союзников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на MS NOW.

"Он просто хочет объявить победу и двигаться дальше"

Как рассказал изданию MS NOW старший сотрудник Белого дома на условиях анонимности, заявления Трампа об "уже выигранной войне" с Ираном - это "по большей части гипербола". По его словам, президент "просто хочет объявить победу и двигаться дальше".

Это желание, отмечает собеседник, усилилось в последние дни. "Не то чтобы он жалел или что-то такое - ему просто немного скучно и он хочет двигаться дальше", - добавил чиновник.

Другой представитель администрации подтвердил, что президент начал "переключаться" с конфликта, смещая фокус на экономику, внутренние вопросы и предстоящие промежуточные выборы.

Раскол в команде

Собеседники издания описывают четкий "раскол" в Белом доме относительно того, как коммуницировать затягивающуюся войну. Часть советников поддерживает легкомысленный тон, который использует администрация, дополняя кадры ударов отрывками из мультфильмов, кинематографа или трендовой музыкой; другие - считают его неприемлемым.

Все опрошенные чиновники отметили, что не решаются открыто высказывать свое мнение внутри администрации из-за страха негативных последствий.

"Так много людей боятся оказаться на выходе, что они просто пьют Кул-Эйд (демонстрируют беспрекословное послушание, - ред) и и соглашаются со всем", - сказал бывший чиновник Белого дома.