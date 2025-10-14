Трампу потрібно посилити тиск на Путіна: глава МЗС Німеччини звернувся із закликом

Заклик Вадефуля пролунав на тлі успішного посередництва Трампа в завершенні війни в Секторі Гази. На зустрічі з болгарським колегою Георгом Георгієвим він сказав, що Трамп "зробив вирішальний внесок в угоду щодо Сектора Гази".

"І Німеччина закликає його продовжувати свої зусилля, щоб домогтися переговорів між Росією та Україною", - заявив глава німецького МЗС.

Також міністр додав, що уряд Німеччини покладає великі надії на адміністрацію США, "оскільки президент Трамп дав зрозуміти, що він зацікавлений у досягненні мирних домовленостей у різних куточках світу".

"Варто докласти всіх зусиль, щоб здійснити нову спробу (запуску мирного процесу - ред.) в Україні зараз, перш ніж там знову спалахнуть бойові дії в більшому масштабі", - резюмував Вадефуль.