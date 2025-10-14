UA

Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

Трампу потрібно посилити тиск на Путіна: глава МЗС Німеччини звернувся із закликом

Фото: Йоганн Вадефуль (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Глава МЗС Німеччини Йоганн Вадефуль закликав президента США Дональда Трампа посилити тиск на главу Кремля Володимира Путіна, щоб домогтися завершення війни РФ проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на N-tv.

Заклик Вадефуля пролунав на тлі успішного посередництва Трампа в завершенні війни в Секторі Гази. На зустрічі з болгарським колегою Георгом Георгієвим він сказав, що Трамп "зробив вирішальний внесок в угоду щодо Сектора Гази".

"І Німеччина закликає його продовжувати свої зусилля, щоб домогтися переговорів між Росією та Україною", - заявив глава німецького МЗС.

Також міністр додав, що уряд Німеччини покладає великі надії на адміністрацію США, "оскільки президент Трамп дав зрозуміти, що він зацікавлений у досягненні мирних домовленостей у різних куточках світу".

"Варто докласти всіх зусиль, щоб здійснити нову спробу (запуску мирного процесу - ред.) в Україні зараз, перш ніж там знову спалахнуть бойові дії в більшому масштабі", - резюмував Вадефуль.

Угода щодо Гази та анонс роботи над миром в Україні

Нагадаємо, що 13 жовтня ХАМАС звільнив усіх 20 ізраїльських заручників, які потрапили в полон під час нападу угруповання на Ізраїль 7 жовтня 2023 року. Також бойовики передали чотири труни з останками загиблих.

Того ж дня президент США Дональд Трамп разом із трьома лідерами близькосхідних країн підписав мирну угоду щодо Сектора Гази.

Також він заявив, що після мирної угоди щодо Гази збирається закінчити війну в Україні.

До слова, цього тижня президент України Володимир Зеленський вирушить до Вашингтона, щоб зустрітися з Дональд Трампом.

Сполучені Штати АмерикиДональд ТрампСектор ГазаВійна в Україні