Трампу потрібно посилити тиск на Путіна: глава МЗС Німеччини звернувся із закликом

Глава МЗС Німеччини Йоганн Вадефуль закликав президента США Дональда Трампа посилити тиск на главу Кремля Володимира Путіна, щоб домогтися завершення війни РФ проти України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на N-tv.
Заклик Вадефуля пролунав на тлі успішного посередництва Трампа в завершенні війни в Секторі Гази. На зустрічі з болгарським колегою Георгом Георгієвим він сказав, що Трамп "зробив вирішальний внесок в угоду щодо Сектора Гази".
"І Німеччина закликає його продовжувати свої зусилля, щоб домогтися переговорів між Росією та Україною", - заявив глава німецького МЗС.
Також міністр додав, що уряд Німеччини покладає великі надії на адміністрацію США, "оскільки президент Трамп дав зрозуміти, що він зацікавлений у досягненні мирних домовленостей у різних куточках світу".
"Варто докласти всіх зусиль, щоб здійснити нову спробу (запуску мирного процесу - ред.) в Україні зараз, перш ніж там знову спалахнуть бойові дії в більшому масштабі", - резюмував Вадефуль.
Нагадаємо, що 13 жовтня ХАМАС звільнив усіх 20 ізраїльських заручників, які потрапили в полон під час нападу угруповання на Ізраїль 7 жовтня 2023 року. Також бойовики передали чотири труни з останками загиблих.
Того ж дня президент США Дональд Трамп разом із трьома лідерами близькосхідних країн підписав мирну угоду щодо Сектора Гази.
Також він заявив, що після мирної угоди щодо Гази збирається закінчити війну в Україні.
До слова, цього тижня президент України Володимир Зеленський вирушить до Вашингтона, щоб зустрітися з Дональд Трампом.