Трампу нужно усилить давление на Путина: глава МИД Германии обратился с призывом

Глава МИД Германии Йоганн Вадефуль призвал президента США Дональда Трампа усилить давление на главу Кремля Владимира Путина, чтобы добиться завершения войны РФ против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на N-tv.
Призыв Вадефуля прозвучал на фоне успешного посредничества Трампа в завершении войны в Секторе Газа. На встрече с болгарским коллегой Георгом Георгиевым он сказал, что Трамп "сделал решающий вклад в соглашение по Сектору Газа".
"И Германия призывает его продолжать свои усилия, чтобы добиться переговоров между Россией и Украиной", - заявил глава немецкого МИД.
Также министр добавил, что правительство Германии возлагает большие надежды на администрацию США, "поскольку президент Трамп дал понять, что он заинтересован в достижении мирных договоренностей в разных уголках мира".
"Стоит приложить все усилия, чтобы осуществить новую попытку (запуска мирного процесса - ред.) в Украине сейчас, прежде чем там снова вспыхнут боевые действия в большем масштабе", - резюмировал Вадефуль.
Напомним, что 13 октября ХАМАС освободил всех 20 израильских заложников, которые попали в плен во время нападения группировки на Израиль 7 октября 2023 года. Также боевики передали четыре гроба с останками погибших.
В тот же день президент США Дональд Трамп вместе с тремя лидерами ближневосточных стран подписал мирное соглашение по Сектору Газа.
Также он заявил, что после мирного соглашение по Газе собирается закончить войну в Украине.
К слову, на этой неделе президент Украины Владимир Зеленский отправится в Вашингтон, чтобы встретиться с Дональд Трампом.