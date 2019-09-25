В США начали процедуру импичмента Трампа

Начало процедуры импичмента президента Соединенных Штатов Дональда Трампа объявили в Конгрессе США. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на CBS-News.

Объявление сделала спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Ранее она уже анонсировала импичмент в ночь на 25 сентября.

Пелоси сказала, что действия, предпринятые Трампом на сегодняшний день, "серьезно нарушили конституцию".

"Никто не может быть выше закона", - отметила Пелоси.

Перед этим Трамп отреагировал на вероятность своего импичмента. Президент США не воспринимает всерьез угрозы со стороны Конгресса.

Напомним, ранее в Конгрессе США допустили возможность импичмента Трампа. Причиной стало якобы давление на президента Украины Владимира Зеленского. Представитель Демократической партии Адама Шиффа, который является председателем комитета по разведке палаты представителей, если давление президента Трампа на Зеленского будет доказано, импичмент может стать единственным выходом из ситуации.

Впервые о возможном давлении на Зеленского написала газета The Wall Street Journal. В статье говорилось, что Трамп во время телефонного разговора с Зеленским по меньшей мере восемь раз называл фамилию кандидата в президенты Джо Байдена, призывая начать расследование в Украине против его сына. Также президент США призывал сотрудничать с личным юристом Трампа Руди Джулиани в ходе этого расследования.

ВскореБайден призвал президента Дональда Трампа опубликовать расшифровку предполагаемого разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским от 25 июля.