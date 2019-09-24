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Трампу планируют объявить импичмент, - WP

Новости » Политика    24.09.2019 - 22:38
Трампу планируют объявить импичмент, - WP
Фото: Дональд Трамп (Oliver Contreras-Pool/Getty Images)

По данным источников Washington Post, импичмент будет объявлен в ночь на 25 сентября

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси планирует объявить импичмент президенту Дональду Трампу. Об этом сообщает газета Washington Post со ссылкой на два близких к Пелоси источника.

Сообщается, что Пелоси планирует сделать объявление после закрытой встречи с представителями демократической партии, которая должна состояться в ночь на 25 сентября.

"Как только у нас появятся факты, мы готовы. Теперь, когда у нас есть факты, мы готовы", - заявила Пелоси.

Толчком для импичмента среди демократов стало заявление Дональда Трампа о том, что он опубликует стенограмму своего телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которого он якобы поднял вопрос о расследовании деятельности бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына.

Напомним, ранее Конгресс США допустил возможность импичмент Трампа из-за давления на Зеленского. По словам председателя комитета по разведке палаты представителей, представителя Демократической партии Адама Шиффа, если давление президента США Дональда Трампа на президента Украины Владимира Зеленского будет доказано, импичмент может стать единственным выходом из ситуации.

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