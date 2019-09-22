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В Конгрессе допустили импичмент Трампа из-за давления на Зеленского

Новости » Политика    22.09.2019 - 19:15
В Конгрессе допустили импичмент Трампа из-за давления на Зеленского
Фото: Дональд Трамп (flickr.com Chairman of the Joint Chiefs of Staff)

Если давление будет доказано, то импичмент может стать единственным выходом из ситуации, заявил председатель комитета по разведке палаты представителей

Председатель комитета по разведке палаты представителей, представитель Демократической партии Адам Шифф заявил, что если давление президента США Дональда Трампа на президента Украины Владимира Зеленского будет доказано, импичмент может стать единственным выходом из ситуации. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

По его словам, если Трамп пытается угрозами заставить иностранного лидера сделать что-то незаконное, то импичмент может быть "единственным средством".

"Если президент, по сути, сдерживает военную помощь и в то же время пытается угрозами заставить иностранного лидера сделать что-то незаконное, очернить его оппонента в президентской кампании, тогда это может быть единственным средством", - сказал Шифф.

Он отметил, что до этого не был сторонником импичмента президента.

Напомним, ранее юрист Джордж Конуэй заявлял, что Конгресс США должен применить процедуру импичмента Трампа, если распространенная в СМИ информация о его попытках давить на Украину для открытия расследования против сына экс-вицепрезидента США Джо Байдена окажется правдой.

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