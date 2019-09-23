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Трамп прокомментировал вероятность своего импичмента

Новости » Политика    23.09.2019 - 21:05
Трамп прокомментировал вероятность своего импичмента
Фото: Дональд Трамп (Alex Wong/Getty Images)

Трамп не воспринимает всерьез угрозы импичментом со стороны Конгресса

Президент США Дональд Трамп опроверг вероятность своего импичмент на фоне сообщений о вероятном давление с его стороны на президента Украины Владимира Зеленского о расследованиях против его политического конкурента Джо Байдена. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Сообщается, что Трамп после прибытия 23 сентября в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке сказал, что не воспринимает серьезно угрозы импичментом со стороны Конгресса.

Напомним, Трамп считает, что Вашингтон увидит от Украины "больше честности" во время президентства Зеленского. Трамп в комментарии журналистам в Нью-Йорке поделился подробностями телефонных переговоров. Трамп надеется, что при Зеленском в Украине снизится уровень коррупции.

Ранее министр иностранных дел украины Вадим Пристайко заявил, что на встрече Трампа и Зеленского лидеры обсудят энергетическую безопасность Украины.

Сегодня Зеленский вылетел с официальным визитом в США, где также примет участие в заседании Генеральной ассамблеи ООН. Поездка продлится до 26 сентября. В Нью-Йорке президент проведет ряд двусторонних встреч с лидерами иностранных государств. В рамках визита президент выступит с речью во время общих дебатов сессии Генассамблеи ООН, а также примет участие в саммите по Целям устойчивого развития.

Зеленский на Генассамблее ООН: главное Трамп ждет "больше честности" от Зеленского и Украины
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