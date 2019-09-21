Байден призвал Трампа опубликовать расшифровку разговора с Зеленским

Фото: Джо Байден (facebook.com/joebiden)

Байден обвинил Трампа в злоупотреблению властью

Бывший вице-президент США, кандидат в президенты Джо Байден призвал президента Дональда Трампа опубликовать расшифровку предполагаемого разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Байдена.

Он отметил, что президент Трамп действительно не знает границ своему желанию злоупотреблять властью.

"Такое поведение особенно отвратительна, учитывая то, что оно использует внешнюю политику нашего государства и подрывает национальную безопасность ради политической целесообразности", - говорится в заявлении.

По словам Байдена, если окажется, что история, опубликованная в СМИ, соответствует действительности, это означает, что Трамп "использовал свою власть и ресурсы Соединенных Штатов для давления на суверенное государство - партнера США, до сих пор находится под нападением России".

Ранее сообщалось, то президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским в июле по меньшей мере восемь раз называл фамилию кандидата в президенты Джо Байдена, призывая начать расследование в Украине против его сына.

Ранее президент США Дональд Трамп прокомментировал информацию о том, что сотрудник разведки подал на него жалобу из-за разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

РБК-Украина писало, что Администрация президента США отказалась предоставить информацию Конгресса о жалобе, которая была подана сотрудником разведки относительно Трампа и касалась частной беседы президента США с "иностранным лидером".