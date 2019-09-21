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Трамп в разговоре с Зеленским восемь раз вспоминал о Байдене, - WSJ

Новости » Политика    21.09.2019 - 03:08
Трамп в разговоре с Зеленским восемь раз вспоминал о Байдене, - WSJ
Фото: Дональд Трамп (Dan Kitwood/Getty Images)

Трамп давил на Зеленского, чтобы начать расследование против Байдена

Президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским в июле по меньшей мере восемь раз называл фамилию кандидата в президенты Джо Байдена, призывая начать расследование в Украине против его сына. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Издание отмечает, что Трамп оказывал давление на Зеленского в ходе разговора, призывая начать расследование и сотрудничать с личным юристом Трампа Руди Джулиани в ходе этого расследования.

Один из источников газеты указал, что Трамп касался вопроса о предоставлении помощи Украине, и не верит в то, что президент США предложил президенту Украины в обмен на расследование.

Ранее президент США Дональд Трамп прокомментировал информацию о том, что сотрудник разведки подал на него жалобу из-за разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

РБК-Украина писало, что Администрация президента США отказалась предоставить информацию Конгресса о жалобе, которая была подана сотрудником разведки относительно Трампа и касалась частной беседы президента США с "иностранным лидером".

До этого адвокат американского лидера Рудольф Джулиани признал факт того, что просил власти Украины провести расследование относительно Джо Байдена. Президент США якобы требовал продолжить расследование в отношении сына Джо Байдена Хантера, который был членом правления газовой компании Burisma. Предполагается, что он уклонялся от уплаты налогов.

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