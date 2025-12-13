У Трампа заявили про обіцянку Лукашенка зупинити польоти куль над Литвою

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко погодився припинити польоти повітряних куль у бік Литви, які використовувалися контрабандистами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву cпеціального посланника США з питань Білорусі Джона Коула, якого цитує Reuters.

Після двох днів переговорів з Лукашенком, cпеціальний посланник США з питань Білорусі Джон Коул повідомив, що білоруський лідер пообіцяв зробити все можливе, щоб зупинити польоти метеозондів і повітряних куль, які використовуються для контрабанди сигарет.

Через ці польоти було закрито понад десяток аеропортів Вільнюса за останні місяці.

Литва розцінила дії Білорусі як гібридну атаку, запровадила надзвичайний стан та залучила військову підтримку для боротьби з контрабандистами.

"Президент Білорусі щиро намагається заспокоїти ситуацію. Я думаю, що це займе час, але питання можна вирішити. Він хоче нормальних стосунків зі своїми сусідами", - зазначив Коул.

Він також підкреслив, що Литва робить усе можливе для контролю над отримувачами контрабанди, а обидві сторони активно співпрацюють.

Загострення на кордоні

Ситуація на литовсько-білоруському кордоні загострилася після того, як повітряні кулі почали використовуватися для контрабанди сигарет, що призвело до часткового блокування аеропортів і підвищення рівня напруженості.

1 грудня 2025 року Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн назвала такі дії "гібридною атакою" Білорусі, підкресливши неприпустимість втручання у внутрішні справи сусідніх країн.