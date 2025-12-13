Операцією керував Буданов. Білорусь передала своїх опозиціонерів Україні (фото)

Сьогодні з Білорусі до України повернули 114 цивільних громадян, серед яких українці та білоруські політичні діячі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Серед звільнених українців наймолодшому виповнилося 25 років, його дружину вже повернули під час попередньої операції. Всі українці були затримані на території Білорусі та обвинувачувалися у співпраці з українськими спецслужбами.

З українського боку операцією керував безпосередньо керівник ГУР і голова Координаційого штабу Кирило Буданов.

Фото: Білорусь відпустила політичних в’язнів і українців (t.me/Koord_shtab)

Також Україні передали громадян Білорусі, які відбували покарання з політичних мотивів, серед них відомі політичні та громадські діячі: Марія Александрова, Віктор Бабаріко та журналістка Марина Золотова.

Після надання медичної допомоги вони будуть доставлені за бажанням до Польщі та Литви.

"Ця операція є прикладом успішної спільної роботи України та США", - зазначили у Координаційному штабі.

Координаційний штаб продовжує роботу над поверненням інших громадян, а звільнені отримають усю необхідну медичну допомогу.

"Висловлюємо вдячність Сполученим Штатам та президенту Дональду Трампу за плідну роботу з повернення наших громадян", - додали у штабі.

Попередні операції з повернення громадян України з Білорусі та РФ показали ефективність дипломатичної взаємодії між Києвом та Вашингтоном. Успішне звільнення українців та політичних діячів підкреслює значення міжнародного тиску та координації для захисту прав громадян та підтримки політичних свобод.