У Трампа запретили рабочей группе по COVID-19 давать показания в Конгрессе

Белый дом запретил членам своей рабочей группы по коронавирусу COVID-19 давать показания в Конгрессе США. Об этом сообщает газета Hill со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации Соединенных Штатов.

Члены целевой группы и ключевые депутаты получили указание не принимать приглашения участвовать в слушаниях в Конгрессе в мае, в то время как другим учреждениям, отвечающим на пандемию, рекомендуется ограничить количество слушаний, которые они посещают.

"На данный момент нам нужно, чтобы все были на местах и чтобы работа по реагированию на коронавирус была в приоритете", - сказал собеседник издания.

Ранее в Палате представителей заявили о намерении заслушать на следующей неделе чиновников из различных ведомств, прикомандированных к рабочей группе, так как руководящие Палатой представителей демократы, подозревают, что администрация с задержкой и с ошибками реагировала на пандемию.

Напомним, ранее Белый дом запретил главе Национального института аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи давать показания Конгрессу США.

В США число погибших от коронавируса составляет 67 тысяч, а общее число зараженных достигло 1 158 000 человек. Так,

Отметим, что в США количество жертв коронавируса COVID-19 превысило потери американской армии во время войны в Вьетнаме. За более чем десятилетие боевых действий в Вьетнаме погибли 58 220 человек.