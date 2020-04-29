ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Количество жертв коронавируса в США превысило потери во Вьетнамской войне

Новости » Коронавирус     29.04.2020 - 06:33
Количество жертв коронавируса в США превысило потери во Вьетнамской войне
Иллюстративное фото (twitter.com/XHNews)

От коронавирус в США умерло 58 365 человек, во Вьетнаме погибли 58 220 человек

В США количество жертв коронавирус COVID-19 превысила потери американской армии во время войны в Вьетнаме. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Отметим, что первый случай заболевания коронавирусом в Соединенных Штатах был диагностирован 6 февраля.

Согласно данным на 28 апреля, от коронавирус нового типа COVID-19 в США умерло 58 365 человек, в то время как за более чем десятилетие боевых действий в Вьетнаме погибли 58 220 человек.

Напомним, количество зараженных коронавирусом в Соединенных Штатах 28 апреля, превысило один миллион человек. От осложнений в результате инфицирования COVID-19 умерли 56 624 человека.

В то же время американский президент Дональд Трамп считает, что эпидемиологическая ситуация в США "во всех отношениях становится лучше".

Ранее директор Центра по контролю и профилактике заболеваний США Роберт Редфилд заявил, что вторая волна эпидемии коронавирус в США может стать страшнее, чем первая. В то же время, Трамп уверен, что вторая волна заболеваний не будет такой масштабной, как первая.

Также РБК-Украина сообщало, что первую тысячу больных COVID-19 в США зафиксировали 11 марта.

В больницах Черновицкой области из-за COVID-19 находится более 500 человек США планируют ввести тестирование пассажиров самолетов на коронавирус
Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиКоронавирус
News
On Top