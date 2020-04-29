Количество жертв коронавируса в США превысило потери во Вьетнамской войне

Иллюстративное фото (twitter.com/XHNews)

От коронавирус в США умерло 58 365 человек, во Вьетнаме погибли 58 220 человек

В США количество жертв коронавирус COVID-19 превысила потери американской армии во время войны в Вьетнаме. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Отметим, что первый случай заболевания коронавирусом в Соединенных Штатах был диагностирован 6 февраля.

Согласно данным на 28 апреля, от коронавирус нового типа COVID-19 в США умерло 58 365 человек, в то время как за более чем десятилетие боевых действий в Вьетнаме погибли 58 220 человек.

Напомним, количество зараженных коронавирусом в Соединенных Штатах 28 апреля, превысило один миллион человек. От осложнений в результате инфицирования COVID-19 умерли 56 624 человека.

В то же время американский президент Дональд Трамп считает, что эпидемиологическая ситуация в США "во всех отношениях становится лучше".

Ранее директор Центра по контролю и профилактике заболеваний США Роберт Редфилд заявил, что вторая волна эпидемии коронавирус в США может стать страшнее, чем первая. В то же время, Трамп уверен, что вторая волна заболеваний не будет такой масштабной, как первая.

Также РБК-Украина сообщало, что первую тысячу больных COVID-19 в США зафиксировали 11 марта.