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В США число смертей от коронавируса приближается к 70 тысячам

Новости » Коронавирус     04.05.2020 - 11:52
В США число смертей от коронавируса приближается к 70 тысячам
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Ранее президент Дональд Трамп, что от коронавируса могут умереть 100 тысяч американцев

В США число погибших от коронавируса составляет 67 тысяч, а общее число зараженных достигло 1 158 000 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные центра системных наук и инженерии Университета Джона Хопкинса, который регулярно обновляет информацию о числе заболевших.

Так, Нью-Йорк стал эпицентром вспышки заболевания в стране: на сегодняшний в городе и штате подтверждено 316 415 случаев заболевания и 24 708 случаев смерти.

Штаты Мичиган и Иллинойс заняли следующие позиции по числу погибших - 1893 и 1786 соответственно.

При этом 180 тысяч человек победили болезнь.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что от коронавируса может умереть до 100 тысяч американцев. Он также утверждал, что без действий его администрации "минимум потеряли бы два миллиона, четыре миллиона, пять миллионов, это минимум".

Кроме того, американский лидер уверен, что вакцина от коронавируса будет готова до конца года.

"Мы очень уверены, что будем иметь вакцину до конца года... Сейчас врачи скажут: "Вы не должны так говорить". Я скажу, что я думаю... Я думаю, что мы получим вакцину скорее раньше, чем позже", - заявил он.

Также РБК-Украина писало, что США запускают секретный проект по ускорению разработки вакцины от COVID-19. По данным Bloomberg, в рамках проекта будут использоваться все правительственные ресурсы для быстрого тестирования самых перспективных экспериментальных вакцин.

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