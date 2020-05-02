Главному инфекционисту США запретили давать показания в Конгрессе

Иллюстративное фото (facebook.com/ukr.embassy.usa)

В Белом доме назвали контрпродуктивным участие Фаучи в заседании Конгресса во время разгара борьбы США с вирусом

Белый дом запретил главе Национального института аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи давать показания Конгрессу США на следующей неделе. Об этом сообщил представитель комитет по ассигнованиям в палате Ивэн Холландер, передает РБК-Украина со ссылкой на телеканал CNN.

Холландер заявил, что комитет разыскивал американского инфекциониста, чтобы он выступил на слушаниях по вопросу борьбы с коронавирусом, однако Белый дом заблокировал выступление Фаучи.

"Представитель администрации сообщил нам, что Белый дом запретил Фаучи приходить для дачи показаний", - добавил он.

Пресс-секретаря Белого дома Джадд Дир подтвердил это решение администрации. Он назвал контрпродуктивным участие главного инфекциониста в обсуждениях во время разгара борьбы США с коронавирусом.

Напомним, в США диагностирован 1 131 280 случаев заболевания. Умерло от осложнений, вызванных болезнью 65 766 человек. Уже выздоровели 161 563 пациента.

Отметим, что в США количество жертв коронавируса COVID-19 превысило потери американской армии во время войны в Вьетнаме. За более чем десятилетие боевых действий в Вьетнаме погибли 58 220 человек.