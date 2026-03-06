У Трампа закривають очі на можливу допомогу Ірану з боку РФ

В США вважають, що навіть якщо Росія дійсно передає Ірану розвідувальні дані для ударів по базах американських військ, це "не має значення".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речниці Білого дому Керолайн Лівітт.
Коментуючи інформацію про те, що Росія може передавати Ірану дані для атак на військові об'єкти США, Ізраїля та союзників, Лівітт заявила, що це все, мовляв, "не має значення" та абсолютно не цікавить США.
"Чесно кажучи, сталося це, чи ні, це насправді не має значення. Президент Трамп (президент США Дональд Трамп, - ред.) і американські військові повністю знищують злочинний іранський терористичний режим", - сказала вона.
Починаючи з 6 березня, в західних ЗМІ РФ передає Ірану інформацію щодо розташування військових об’єктів США. Завдяки передачі даних від РФ, іранські сили змогли завдати точних ударів по військових об'єктах США, в тому числі по системах управління, радарах і тимчасових військових спорудах.
Окрім цього, Іран може отримати ще одного союзника. Так, розвідка США має дані, які свідчать, що Китай може надати допомогу Ірану у протистоянні Сполученим Штатам та Ізраїлю.