UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

У Трампа закривають очі на можливу допомогу Ірану з боку РФ

22:21 06.03.2026 Пт
2 хв
У Трампа презирливо прокоментували можливу роль РФ у війні з Іраном
aimg Антон Корж
Фото: речниця Білого дому Керолайн Лівітт (US Department of State)

В США вважають, що навіть якщо Росія дійсно передає Ірану розвідувальні дані для ударів по базах американських військ, це "не має значення".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речниці Білого дому Керолайн Лівітт.

Читайте також: Син Хаменеї некомпетентний. Трамп хоче допомогти Ірану зробити "правильний вибір"

Коментуючи інформацію про те, що Росія може передавати Ірану дані для атак на військові об'єкти США, Ізраїля та союзників, Лівітт заявила, що це все, мовляв, "не має значення" та абсолютно не цікавить США.

"Чесно кажучи, сталося це, чи ні, це насправді не має значення. Президент Трамп (президент США Дональд Трамп, - ред.) і американські військові повністю знищують злочинний іранський терористичний режим", - сказала вона.

Починаючи з 6 березня, в західних ЗМІ РФ передає Ірану інформацію щодо розташування військових об’єктів США. Завдяки передачі даних від РФ, іранські сили змогли завдати точних ударів по військових об'єктах США, в тому числі по системах управління, радарах і тимчасових військових спорудах.

Окрім цього, Іран може отримати ще одного союзника. Так, розвідка США має дані, які свідчать, що Китай може надати допомогу Ірану у протистоянні Сполученим Штатам та Ізраїлю.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
ІранСполучені Штати АмерикиРосійська ФедераціяБілий дім