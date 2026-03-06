У Трампа закривають очі на можливу допомогу Ірану з боку РФ

Коментуючи інформацію про те, що Росія може передавати Ірану дані для атак на військові об'єкти США, Ізраїля та союзників, Лівітт заявила, що це все, мовляв, "не має значення" та абсолютно не цікавить США.

"Чесно кажучи, сталося це, чи ні, це насправді не має значення. Президент Трамп (президент США Дональд Трамп, - ред.) і американські військові повністю знищують злочинний іранський терористичний режим", - сказала вона.