У Трампа закрывают глаза на возможную помощь Ирану со стороны РФ

Комментируя информацию о том, что Россия может передавать Ирану данные для атак на военные объекты США, Израиля и союзников, Ливитт заявила, что это все, мол, "не имеет значения" и совершенно не интересует США.

"Честно говоря, произошло это или нет, это на самом деле не имеет значения. Президент Трамп (президент США Дональд Трамп, - ред.) и американские военные полностью уничтожают преступный иранский террористический режим", - сказала она.