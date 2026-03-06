RU

Война в Украине

У Трампа закрывают глаза на возможную помощь Ирану со стороны РФ

22:21 06.03.2026 Пт
2 мин
У Трампа презрительно прокомментировали возможную роль РФ в войне с Ираном
aimg Антон Корж
Фото: пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт (US Department of State)

В США считают, что даже если Россия действительно передает Ирану разведывательные данные для ударов по базам американских войск, это "не имеет значения".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливитт.

Читайте также: Сын Хаменеи некомпетентен. Трамп хочет помочь Ирану сделать "правильный выбор"

Комментируя информацию о том, что Россия может передавать Ирану данные для атак на военные объекты США, Израиля и союзников, Ливитт заявила, что это все, мол, "не имеет значения" и совершенно не интересует США.

"Честно говоря, произошло это или нет, это на самом деле не имеет значения. Президент Трамп (президент США Дональд Трамп, - ред.) и американские военные полностью уничтожают преступный иранский террористический режим", - сказала она.

Начиная с 6 марта, в западных СМИ РФ передает Ирану информацию о расположении военных объектов США. Благодаря передаче данных от РФ, иранские силы смогли нанести точные удары по военным объектам США, в том числе по системам управления, радарам и временным военным сооружениям.

Кроме этого, Иран может получить еще одного союзника. Так, разведка США имеет данные, которые свидетельствуют, что Китай может оказать помощь Ирану в противостоянии Соединенным Штатам и Израилю.

