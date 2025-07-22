У Трампа закликали ЄС ввести рекордні мита проти Росії

"Будь-яка країна, що закуповує російську нафту, яка перебуває під санкціями, буде обкладатися вторинними митами в розмірі до 100%. Я б закликав наших європейських партнерів наслідувати наш приклад, якщо ми введемо ці мита", - заявив міністр фінансів США.

Він також додав, що на наступному етапі переговорів між США та Китаєм серед іншого обговорюватимуть й закупки Китаєм російської та іранської нафти.

"Торгівля (між США і Китаєм – ред.) перебуває на хорошому рівні. Я думаю, що тепер ми можемо почати обговорювати інші речі. На жаль, китайці є дуже великими покупцями іранської нафти, на яку накладено санкції, і російської нафти, на яку накладено санкції", - підкреслив Бессент.