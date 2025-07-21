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ЗМІ пишуть про переговори України та Росії найближчими днями: що кажуть у Кремлі

Понеділок 21 липня 2025 13:43
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ЗМІ пишуть про переговори України та Росії найближчими днями: що кажуть у Кремлі Фото: Дмитро Пєсков, речник президента Російської Федерації (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російська Федерація (РФ) нібито підтримує проведення третього раунду переговорів з Україною. Попереду очікується обмін думками щодо українського та російського меморандумів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника російського диктатора Дмитра Пєскова у коментарі Telegram-канал "Вы слушали маяк".

"З російського боку немає жодних змін у переговорній групі. Ми виступаємо за проведення третього раунду. Як тільки остаточно буде досягнуто порозуміння щодо дат, ми вас проінформуємо", - заявив Пєсков.

Він додав, що під час наступного раунду діалогу очікується обговорення обидвох меморандумів, які наразі є "абсолютно діаметрально протилежними".

Переговори України та Росії

Протягом останніх місяців Київ та Москва провели два раунди переговорів. Обидві зустрічі пройшли на території турецького Стамбулу: перша у травні, а друга - у червні поточного року.

Водночас Кремль відправляв на діалог делегацію низького рівня на чолі з так званим "істориком" Володимиром Мединським. Українську сторону очолював колишній голова Міністерства оборони Рустем Умєров.

Попри розбіжності, обидвом сторонам все ж вдалось досягти певних домовленостей, серед яких обмін полоненими, а також обмін тілами.

Як пояснював речник Міністерства закордонних справ (МЗС) Георгій Тихий, в рамках переговорів з Росією Україна ставить для себе два завдання:

  • вирішення гуманітарних проблем й повернення людей з полону;
  • не дати нікому звинуватити Україну і тому, що вона є стороною, яка не хоче миру.

За словами президента Володимира Зеленського, секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Рустем Умєров запропонував Росії провести нову зустріч вже цього тижня.

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