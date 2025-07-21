Зеленський назвав дату нових переговорів із Росією у Стамбулі

Українська та російська делегації проведуть третій раунд переговорів у Стамбулі вже цього тижня. Зустріч запланована на середу, 23 липня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

За словами голови української держави, сьогодні, 21 липня, він обговорив із секретарем Ради нацбезпеки і оборони України Рустемом Умєровим підготовку ще одного обміну і нової зустрічі з російською стороною в Туреччині. " Умєров доповів, що зустріч планується на середу. Завтра буде більше деталей ", - зазначив він.

Плани України та Росії на переговори

Нагадаємо, переговори української та російської делегацій у Стамбулі мають стати вже третіми за останні кілька місяців.

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 21 липня, підкреслив, що під час нової зустрічі з росіянами планується обговорити повернення полонених, повернення депортованих Росією дітей, а також підготовку зустрічі лідерів.

За словами Зеленського, тільки на зустрічі лідерів можна досягти конкретних результатів для миру між Україною і РФ.

Зі свого боку прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Москва на переговорах з Україною хоче обговорювати меморандуми про завершення війни, якими раніше обмінялися сторони.

Варто зазначити, що російський "меморандум" - це ультиматум із нездійсненними для України умовами.

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