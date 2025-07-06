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В МЗС назвали два головних завдання для України на переговорах з росіянами

Київ, Неділя 06 липня 2025 13:38
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В МЗС назвали два головних завдання для України на переговорах з росіянами Фото: речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Україна бере участь у переговорах з РФ, попри те, що Москва відправляє "низьких" посадовців. Українська делегація ставить перед собою два завдання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Міністерства закордонних справ Георгія Тихого в подкасті "Ґрунт з Нотевським".

Він зазначив, Україна бере участь у переговорах з РФ для того, щоб вирішити гуманітарні проблеми та повернути людей з полону.

"Друге не менш важливе завдання політичне і комунікаційне - це не дати нікому звинуватити Україну і тому, що вона є стороною, яка не хоче миру. А таких спроб достатньо багато в різних колах, в різних країнах, навіть країнах-союзниках", - пояснив Тихий.

За його словами, для того, щоб довести, що Україна прагне миру, українська делегація їздить на переговори з РФ, хоча рівень кремлівської делегації низький.

"Склад української делегації демонструє, що для нас безпекові та гуманітарні питання в пріоритеті, але все решта - другорядне", - сказав речник.

Переговори України і РФ

Нагадаємо, що Україна та Росія провели два раунди переговорів у Стамбулі у травні на червні 2025 року. Москва відправила до Туреччини делегацію низького рівня на чолі з так званим "істориком" Володимиром Мединським.

Українську делегацію очолював міністр оборони Рустем Умєров. Для України пріоритетом переговорів було припинення вогню, проте Москва не погодилася на перемир'я.

Головним досягненням переговорів були домовленості про обміни полоненими. Після другого раунду переговорів 2 червня Україна та РФ провели вже вісім етапів обмінів.

Останній обмін полоненими відбувся 4 липня. Додому повернулися поранені та важкохворі захисники, а також молоді бійці.

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