У Трампа призвали ЕС ввести рекордные пошлины против России

Соединенные Штаты предложили Евросоюзу последовать примеру Вашингтона, если Белый дом введут 100-процентные тарифы против покупателей нефти из России.
Об этом заявил глава Минфина США Скотт Бессент, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNBC.
"Любая страна, закупающая российскую нефть, которая находится под санкциями, будет облагаться вторичными пошлинами в размере до 100%. Я бы призвал наших европейских партнеров последовать нашему примеру, если мы введем эти пошлины", - заявил министр финансов США.
Он также добавил, что на следующем этапе переговоров между США и Китаем среди прочего будут обсуждать и закупки Китаем российской и иранской нефти.
"Торговля (между США и Китаем - ред.) находится на хорошем уровне. Я думаю, что теперь мы можем начать обсуждать другие вещи. К сожалению, китайцы являются очень крупными покупателями иранской нефти, на которую наложены санкции, и российской нефти, на которую наложены санкции", - подчеркнул Бессент.
В июле президент США Дональд Трамп выразил разочарование эскалацией обстрелов россиянами украинских городов и дал Кремлю 50 дней на достижение мира с Киевом.
В случае отказа, Вашингтон пригрозил ввести вторичные 100-процентные пошлины против Китая, Индии и Бразилии, которые до сих пор ведут торговлю с агрессором.
Кроме того, Трамп готов подписать двухпартийный законопроект о 500-процентных пошлинах для стран, которые до сих пор покупают у России нефть и спонсируют ее экономику для ведения войны против Украины. Ограничения могут ударить по Китаю, Индии и Турции.
На днях Кремль согласился на третий раунд мирных переговоров с Киевом. Президент Владимир Зеленский анонсировал третью встречу в Стамбуле 23 июля. На данном этапе переговоров, официальный Киев ставит для себя две ключевые задачи.
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