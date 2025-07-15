Що буде з Путіним після дедлайну в 50 днів? Відповідь Трампа

Президент США Дональд Трамп заявив, що через 50 днів для Росії буде "дуже погано", якщо не буде досягнуто угоди щодо України.

Журналісти запитали у Трампа, що буде з Росією після того, як 50-денний строк для перемир'я завершиться. А також чи планує Трамп зустрітись з російським диктатором Володимиром Путіним.

"Що ж, через 50 днів, якщо ми не укладемо угоду, це буде дуже погано. Будуть мита , будуть інші санкції будуть спрямовані на Москву", - наголосив він.

На запитання, чому Трамп дав Путіну так багато часу, він відповів, що термін запровадження митних тарифів може настати навіть раніше вказаного дедлайну.

"Я не думаю, що 50 днів - це дуже довго, і це може статись раніше... Вам слід було поставити те саме запитання Байдену. Чому він втягнув нас у цю війну? А що він вам сказав, чому він втягнув нас у цю війну? Ви знаєте, чому він нас втягнув? Тому що він дурень. Ось чому. А ви не знаєте, і ви не висвітлюєте це. Але вам слід було поставити це запитання Байдену. Тому що він некомпетентний. Цього б ніколи не сталося, якби я був президентом", - заявив президент США.