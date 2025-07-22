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У Трампа закликали ЄС ввести рекордні мита проти Росії

Вівторок 22 липня 2025 10:19
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У Трампа закликали ЄС ввести рекордні мита проти Росії Фото: Скотт Бессент (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Сполучені Штати запропонували Євросоюзу наслідувати приклад Вашингтону, якщо Білий дім запровадять 100-відсоткові тарифи проти покупців нафти з Росії.

Про це заявив глава Мінфіну США Скотт Бессент, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNBC.

"Будь-яка країна, що закуповує російську нафту, яка перебуває під санкціями, буде обкладатися вторинними митами в розмірі до 100%. Я б закликав наших європейських партнерів наслідувати наш приклад, якщо ми введемо ці мита", - заявив міністр фінансів США.

Він також додав, що на наступному етапі переговорів між США та Китаєм серед іншого обговорюватимуть й закупки Китаєм російської та іранської нафти.

"Торгівля (між США і Китаєм – ред.) перебуває на хорошому рівні. Я думаю, що тепер ми можемо почати обговорювати інші речі. На жаль, китайці є дуже великими покупцями іранської нафти, на яку накладено санкції, і російської нафти, на яку накладено санкції", - підкреслив Бессент.

Економічний "дедлайн" Трампа

У липні президент США Дональд Трамп висловив розчарування ескалацією обстрілів росіянами українських міст і дав Кремлю 50 днів на досягнення миру з Києвом.

У разі відмови, Вашингтон пригрозив запровадити вторинні 100-відсоткові мита проти Китаю, Індії та Бразилії, які досі ведуть торгівлю з агресором.

Крім того, Трамп готовий підписати двопартійний законопроєкт про 500-відсоткові мита для країн, що досі купують у Росії нафту і спонсорують її економіку для ведення війни проти України. Обмеження можуть вдарити по Китаю, Індії й Туреччині.

Днями Кремль погодився на третій раунд мирних переговорів з Києвом. Президент Володимир Зеленський анонсував третю зустріч у Стамбулі 23 липня. На даному етапі переговорів, офіційний Київ ставить для себе два ключових завдання.

Що буде з Путіним і Росією після дедлайну в 50 днів - читайте у нашому аналітичному матеріалі.

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