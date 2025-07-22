У Трампа призвали ЕС ввести рекордные пошлины против России

Об этом заявил глава Минфина США Скотт Бессент, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNBC .

"Любая страна, закупающая российскую нефть, которая находится под санкциями, будет облагаться вторичными пошлинами в размере до 100%. Я бы призвал наших европейских партнеров последовать нашему примеру, если мы введем эти пошлины", - заявил министр финансов США.

Он также добавил, что на следующем этапе переговоров между США и Китаем среди прочего будут обсуждать и закупки Китаем российской и иранской нефти.

"Торговля (между США и Китаем - ред.) находится на хорошем уровне. Я думаю, что теперь мы можем начать обсуждать другие вещи. К сожалению, китайцы являются очень крупными покупателями иранской нефти, на которую наложены санкции, и российской нефти, на которую наложены санкции", - подчеркнул Бессент.