У Трампа впевнені: Індія скоро вибачиться перед США і піде на угоду

Індія за місяць чи два сяде за стіл переговорів, вибачиться перед США і спробує досягти торговельної угоди.
Про це заявив міністр торгівлі США Говард Лютник, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg Surveillance і Telegram Donald Trump російською.
На думку Лютника, у випадку з Індією варто очікувати приблизно таку саму ситуацію, як із Канадою. Йдеться про те, що Оттава ввела відповідні мита, після чого почався економічний спад, що змусило Канаду скасувати свої тарифи.
"(Канадський прем'єр Марк Карні - ред.) був обраний з гаслом "лікті вгору", що означало "давайте боротися з Америкою". Вони ввели відповідні тарифи. Усе це було бравадою, і що сталося? Їхній ВВП впав на 1,6%, безробіття злетіло до 8%. І що Карні щойно зробив? Він нарешті скасував відповідні мита", - сказав Лютник.
Міністр торгівлі США вважає, що все, що відбувається, - це "бравада". Він каже, що з одного боку "здається, що приємно боротися з найбільшим клієнтом у світі". Однак за підсумком бізнеси говорять своїй державі: "Ви повинні припинити це і піти укласти угоду з Америкою".
"Тож я думаю, так, через місяць або два... Індія сяде за стіл переговорів, вибачиться і спробує укласти угоду з Дональдом Трампом, і Дональд Трамп сам вирішить, як йому вчинити з Моді, і ми залишимо це на його розсуд. Адже він президент, який говорить про укладення угоди", - резюмував Говард Лютнік.
Нагадаємо, днями в Китаї відбувся саміт Шанхайської організації співробітництва (ШОС), на який приїхали лідери більш ніж двох десятків держав, включно з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді та главою Кремля Володимиром Путіним.
Після цього президент США Дональд Трамп написав, що Індія і Росія фактично відійшли в бік Китаю, формуючи тісніші стосунки і загальніші перспективи співпраці.
"Схоже, ми втратили Індію і Росію, які перейшли до глибокої, темної і загадкової Китайської імперії. Нехай у них буде довге і процвітаюче майбутнє разом", - написав Трамп у соцмережах.
Також варто зазначити, США та Індія ще не досягли торговельної угоди після того, як Трамп оголосив масштабні мита проти більшості торгових країн-партнерів США.
Ба більше, Індія стала найбільшим покупців російської нафти, що нещодавно викликало роздратування в адміністрації Трампа. У зв'язку з цим США підвищили тарифи для країни до 50%, що є одним із найвищих показників у світі.
Учора в Індії заявили, що країна продовжить закуповувати російську нафту попри 50% тарифи США для індійських компаній. Міністр фінансів Нірмала Сітхараман пояснила, що це вигідно.
Також днями Bloomberg повідомило, що Росія збільшила знижку на свою нафту для Індії.