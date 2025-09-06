У Трампа уверены: Индия скоро извинится перед США и пойдет на сделку

По мнению Лютника, в случае с Индией стоит ожидать примерно такую же ситуацию, как с Канадой. Речь идет о том, что Оттава ввела ответные пошлины, после чего начался экономический спад, что заставило Канаду отменить свои тарифы.

"(Канадский премьер Марк Карни - ред.) был избран с лозунгом "локти вверх", что означало "давайте бороться с Америкой". Они ввели ответные тарифы. Все это было бравадой, и что произошло? Их ВВП упал на 1,6%, безработица взлетела до 8%. И что Карни только что сделал? Он наконец-то отменил ответные пошлины", - сказал Лютник.

Министр торговли США считает, что все происходящее - это "бравада". Он говорит, что с одной "кажется, что приятно бороться с крупнейшим клиентом в мире". Однако по итогу бизнесы говорят своему государству: "Вы должны прекратить это и пойти заключить сделку с Америкой".

"Так что я думаю, да, через месяц или два... Индия сядет за стол переговоров, извинится и попытается заключить сделку с Дональдом Трампом, и Дональд Трамп сам решит, как ему поступить с Моди, и мы оставим это на его усмотрение. Ведь он президент, который говорит о заключении сделки", - резюмировал Говард Лютник.