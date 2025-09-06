У Трампа впевнені: Індія скоро вибачиться перед США і піде на угоду

Індія за місяць чи два сяде за стіл переговорів, вибачиться перед США і спробує досягти торговельної угоди.

На думку Лютника, у випадку з Індією варто очікувати приблизно таку саму ситуацію, як із Канадою. Йдеться про те, що Оттава ввела відповідні мита, після чого почався економічний спад, що змусило Канаду скасувати свої тарифи.

"(Канадський прем'єр Марк Карні - ред.) був обраний з гаслом "лікті вгору", що означало "давайте боротися з Америкою". Вони ввели відповідні тарифи. Усе це було бравадою, і що сталося? Їхній ВВП впав на 1,6%, безробіття злетіло до 8%. І що Карні щойно зробив? Він нарешті скасував відповідні мита", - сказав Лютник.

Міністр торгівлі США вважає, що все, що відбувається, - це "бравада". Він каже, що з одного боку "здається, що приємно боротися з найбільшим клієнтом у світі". Однак за підсумком бізнеси говорять своїй державі: "Ви повинні припинити це і піти укласти угоду з Америкою".

"Тож я думаю, так, через місяць або два... Індія сяде за стіл переговорів, вибачиться і спробує укласти угоду з Дональдом Трампом, і Дональд Трамп сам вирішить, як йому вчинити з Моді, і ми залишимо це на його розсуд. Адже він президент, який говорить про укладення угоди", - резюмував Говард Лютнік.