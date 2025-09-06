ua en ru
У Трампа уверены: Индия скоро извинится перед США и пойдет на сделку

Суббота 06 сентября 2025 17:13
У Трампа уверены: Индия скоро извинится перед США и пойдет на сделку Фото: министр торговли США Говард Лютник (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Индия через месяц или два сядет за стол переговоров, извинится перед США и попытается достичь торговой сделки.

Об этом заявил министр торговли США Говард Лютник, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg Surveillance и Telegram Donald Trump на русском.

По мнению Лютника, в случае с Индией стоит ожидать примерно такую же ситуацию, как с Канадой. Речь идет о том, что Оттава ввела ответные пошлины, после чего начался экономический спад, что заставило Канаду отменить свои тарифы.

"(Канадский премьер Марк Карни - ред.) был избран с лозунгом "локти вверх", что означало "давайте бороться с Америкой". Они ввели ответные тарифы. Все это было бравадой, и что произошло? Их ВВП упал на 1,6%, безработица взлетела до 8%. И что Карни только что сделал? Он наконец-то отменил ответные пошлины", - сказал Лютник.

Министр торговли США считает, что все происходящее - это "бравада". Он говорит, что с одной "кажется, что приятно бороться с крупнейшим клиентом в мире". Однако по итогу бизнесы говорят своему государству: "Вы должны прекратить это и пойти заключить сделку с Америкой".

"Так что я думаю, да, через месяц или два... Индия сядет за стол переговоров, извинится и попытается заключить сделку с Дональдом Трампом, и Дональд Трамп сам решит, как ему поступить с Моди, и мы оставим это на его усмотрение. Ведь он президент, который говорит о заключении сделки", - резюмировал Говард Лютник.

Саммит в Китае и потеря Индии

Напомним, на днях в Китае состоялся саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), на который приехали лидер более двух десятков государств, включая премьер-министра Индии Нарендру Моди и главу Кремля Владимира Путина.

После этого президент США Дональд Трамп написал, что Индия и Россия фактически отошли в сторону Китая, формируя более тесные отношения и общие перспективы сотрудничества.

"Похоже, мы потеряли Индию и Россию, которые перешли к глубокой, темной и загадочной Китайской империи. Пусть у них будет долгое и процветающее будущее вместе", - написал Трамп в соцсетях.

Также стоит отметить, США и Индия еще не достигли торговой сделки после того, как Трамп объявил масштабные пошлины против большинства торговых стран-партнеров США.

Более того, Индия стала крупнейшим покупателей российской нефти, что недавно вызвало раздражение у администрации Трампа. В связи с этим США повысили тарифы для страны до 50%, что является одним из самых высоких показателей в мире.

Вчера в Индии заявили, что страна продолжит закупать российскую нефть несмотря на 50% тарифы США для индийских компаний. Министр финансов Нирмала Ситхараман пояснила, что это выгодно.

Также на днях Bloomberg сообщило, что Россия увеличила скидку на свою нефть для Индии.

