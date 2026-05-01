Трампа не влаштувала остання пропозиція Ірану про завершення війни

Президент США Дональд Трамп розкритикував останню пропозицію Ірану щодо завершення війни. Він висловив сумніви в тому, що угоду вдасться укласти.
Президент США зазначив, що незадоволений останнім документом Ірану щодо переговорів. Хоча він не уточнив, які саме пункти його не влаштовують, лідер країни вважає їх неприйнятними.
"Вони хочуть укласти угоду. Я нею не задоволений", - сказав Трамп.
Американський лідер припускає, що Іран може ніколи не дійти згоди через внутрішні суперечності та "величезні розбіжності" між лідерами.
За його словами, керівництво країни є дуже розрізненим.
"Керівництво дуже розрізнене. У нього дві-три групи, можливо, чотири, і це дуже розрізнене керівництво. Всі вони хочуть укласти угоду, але всі вони зіпсовані", - наголосив він.
Нагадаємо, питання врегулювання відносин між США та Іраном останнім часом перебуває в центрі уваги. Наприкінці квітня 2026 року Іран передав США нову пропозицію про припинення війни та відновлення безпеки в Ормузькій протоці.
Тоді ж Тегеран запропонував відкласти обговорення ядерних питань на пізніший етап, зосередившись на мирі.
Згодом стало відомо, що Іран передав Пакистану текст нового плану мирних переговорів зі США, де головним пріоритетом залишається саме припинення бойових дій та досягнення миру.
Водночас президент США Дональд Трамп нещодавно заявляв, що США вже здобули перемогу над Іраном. Проте він наголошував, що ядерна загроза з боку Тегерана досі зберігається, тому американська сторона має намір домогтися ще більшої переваги.