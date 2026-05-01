Трампа не устроило последнее предложение Ирана о завершении войны

Реакция на предложение

Президент США отметил, что недоволен последним документом Ирана по переговорам. Хотя он не уточнил, какие именно пункты его не устраивают, лидер страны считает их неприемлемыми.

"Они хотят заключить соглашение. Я им не доволен", - сказал Трамп.

Разногласия в Тегеране

Американский лидер предполагает, что Иран может никогда не прийти к согласию из-за внутренних противоречий и "огромных разногласий" между лидерами.

По его словам, руководство страны является очень разрозненным.

"Руководство очень разрозненное. У него две-три группы, возможно, четыре, и это очень разрозненное руководство. Все они хотят заключить соглашение, но все они испорчены", - подчеркнул он.