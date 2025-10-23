У Трампа визначилися з датою зустрічі із Сі Цзіньпінем

На початку жовтня Трамп також говорив, що може зустрітися з китайським керівником. Проте вже 10 жовтня Трамп виступив із різкою критикою Китаю. Пекін, сказав президент США, "розсилає листи країнам по всьому світу, заявляючи про намір запровадити експортний контроль на всі елементи виробництва, пов'язані з рідкісноземельними металами", що в Вашингтоні вважають неприпустимим.

Тоді Трамп заявив, що у зустрічі зі Сі "немає необхідності". Проте пройшов лише тиждень, а президент США несподівано почав знову хвалити китайського лідера. Також він висловив бажання зустрітися з Сі у Південній Кореї та "укласти угоду".