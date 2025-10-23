У Трампа определились с датой встречи с Си Цзиньпинем

В начале октября Трамп также говорил, что может встретиться с китайским руководителем. Однако уже 10 октября Трамп выступил с резкой критикой Китая. Пекин, сказал президент США, "рассылает письма странам по всему миру, заявляя о намерении ввести экспортный контроль на все элементы производства, связанные с редкоземельными металлами", что в Вашингтоне считают недопустимым.

Тогда Трамп заявил, что во встрече с Си "нет необходимости". Однако прошла всего неделя, а президент США неожиданно начал снова хвалить китайского лидера. Также он выразил желание встретиться с Си в Южной Корее и "заключить сделку".