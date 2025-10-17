Знову передумав? Трамп почав вихваляти Сі Цзіньпіна і погодився на зустріч

Президент США Дональд Трамп висловив захоплення китайським колегою Сі Цзіньпіном і анонсував зустріч з ним через два тижні у Південній Кореї, хоча ще минулого тижня сумнівався в ній.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"Я думаю, що з Китаєм у нас все буде добре, але угода має бути справедливою. Вона має бути справедливою", - сказав американський лідер.

Лише 10 жовтня президент США Дональд Трамп заявив, що в його зустрічі з лідером Китаю Сі Цзіньпіном "немає необхідності". Таку заяву він зробив через китайські листи іншим країнам про експортний контроль.

Американський лідер тоді наголосив, що Китай "став ворожим" і може спричинити блокування ринків та створити труднощі практично для кожної країни.