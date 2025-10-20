ua en ru
Трамп анонсував візит до Китаю і назвав терміни

Вашингтон, Понеділок 20 жовтня 2025 21:43
UA EN RU
Трамп анонсував візит до Китаю і назвав терміни Фото: лідер КНР Сі Цзіньпін та президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Президент США Дональд Трамп планує відвідати Китай уже на початку наступного року.

Як передає РБК-Україна, заяву Трампа наводить CBS News.

Трамп сказав, що, як і раніше, планує зустрітися з лідером КНР Сі Цзіньпіном на саміті Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва, який відбудеться наприкінці цього місяця в Південній Кореї.

Також американський лідер звернув увагу, що вищі тарифи для Китаю набудуть чинності 1 листопада, якщо США і Пекін не зможуть досягти угоди. Однак він висловив оптимізм з приводу перспектив досягнення угоди, заявивши, що Китай поводиться дуже "шанобливо" і платить США "величезні суми" у вигляді тарифів.

Наразі тарифи на китайський імпорт становлять 30%.

Зустріч Трампа і Сі Цзіньпіна

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп на початку жовтня заявляв, що він може зустрітися з лідером КНР Сі Цзіньпіном.

Але 10 жовтня американський лідер виступив із різкою критикою Китаю. За його словами, Пекін "розсилає листи країнам по всьому світу, заявляючи про намір запровадити експортний контроль на всі елементи виробництва, пов'язані з рідкоземельними металами".

Трамп підкреслював, що така ситуація може створити труднощі практично для кожної країни.

Також президент США наголошував, що в його зустрічі з Сі Цзіньпіном більше немає необхідності.

Буквально через тиждень Трамп почав знову хвалити китайського лідера і додав, що він згоден зустрітися з ним у Південній Кореї. За його словами, у США "все буде добре з Китаєм". Також американський лідер додав, що хоче справедливої угоди.

