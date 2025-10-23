ua en ru
Політика

У Трампа визначилися з датою зустрічі із Сі Цзіньпінем

США, Четвер 23 жовтня 2025 21:16
У Трампа визначилися з датою зустрічі із Сі Цзіньпінем Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Президент США Дональд Трамп та керівник Китаю Сі Цзіньпін планують зустрітися наступного четверга, 30 жовтня, під час візиту Трампа до Азії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прессекретаря Білого дому Керолайн Левітт.

"Президент Трамп відправляється 24 жовтня до Малайзії, Японії та Республіки Корея, та проведе 30 жовтня зустріч із Сі Цзіньпіном", - заявила Левітт.

При цьому зустріч з Сі Цзіньпіном пройде на тлі того, що Трамп скасував саміт в Будапешті з російським диктатором Володимиром Путіним. Сам Трамп ще 20 жовтня говорив, що може зустрітися із Сі - проте сказав, що це можливо хіба що на початку наступного, 2026 року.

На початку жовтня Трамп також говорив, що може зустрітися з китайським керівником. Проте вже 10 жовтня Трамп виступив із різкою критикою Китаю. Пекін, сказав президент США, "розсилає листи країнам по всьому світу, заявляючи про намір запровадити експортний контроль на всі елементи виробництва, пов'язані з рідкісноземельними металами", що в Вашингтоні вважають неприпустимим.

Тоді Трамп заявив, що у зустрічі зі Сі "немає необхідності". Проте пройшов лише тиждень, а президент США несподівано почав знову хвалити китайського лідера. Також він висловив бажання зустрітися з Сі у Південній Кореї та "укласти угоду".

