У Трампа определились с датой встречи с Си Цзиньпинем

Президент США Дональд Трамп и руководитель Китая Си Цзиньпин планируют встретиться в следующий четверг, 30 октября, во время визита Трампа в Азию.

При этом встреча с Си Цзиньпином пройдет на фоне того, что Трамп отменил саммит в Будапеште с российским диктатором Владимиром Путиным. Сам Трамп еще 20 октября говорил, что может встретиться с Си - однако сказал, что это возможно разве что в начале следующего, 2026 года.

В начале октября Трамп также говорил, что может встретиться с китайским руководителем. Однако уже 10 октября Трамп выступил с резкой критикой Китая. Пекин, сказал президент США, "рассылает письма странам по всему миру, заявляя о намерении ввести экспортный контроль на все элементы производства, связанные с редкоземельными металлами", что в Вашингтоне считают недопустимым.

Тогда Трамп заявил, что во встрече с Си "нет необходимости". Однако прошла всего неделя, а президент США неожиданно начал снова хвалить китайского лидера. Также он выразил желание встретиться с Си в Южной Корее и "заключить сделку".