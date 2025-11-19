ua en ru
Без Трампа війну не закінчити, "вікно можливостей" відкриється у лютому, - Буданов

Україна, Середа 19 листопада 2025 19:55
Фото: начальник ГУР МО Кирило Буданов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Антон Корж

"Вікно можливостей" для завершення війни в Україні відкриється тільки у лютому 2026 року. При цьому без допомоги президента США Дональда Трампа завершити війну буде неможливо.

Як передає РБК-Україна, про це сказав керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов в інтерв’ю 24 Каналу.

Буданов зазначив, що припинення війни України проти російських окупантів та підписання мирної угоди залежить від збігу низки критичних факторів - як всередині РФ, так і в зовнішній політиці, в тому числі в США та Європі.

"Ми наближатимемося до цього взимку... Наше вікно знову відкриється в середині лютого. Усі події відбуватимуться на початку та в середині лютого", - сказав він, коментуючи питання, коли саме може з'явитися цей збіг критичних факторів.

При цьому Буданов зазначив, що Трамп зараз є для України важливою людиною. Його дії максимально системні та послідовні, а без участі Трампа наразі не може бути можливості для реального припинення бойових дій.

"Ким він є для нас - я просто дозволю собі трохи перефразувати не те що ваше питання, а взагалі парадигму цього... Без його втручання я не думаю, що є шанс на зупинення бойових дій. Станом на зараз", - резюмував Буданов.

Черговий "мирний план" від США

Тим часом за даними ЗМІ США і Росія підготували для України мирний план, який передбачає виконання максималістських вимог Кремля. Серед іншого план передбачає відмову України від частини територій і деяких видів озброєнь.

При цьому Україну планують поставити перед фактом - ініціативу завтра, 20 листопада, має представити в Києві американська делегація. План розроблявся без участі України.

За попередніми даними, над планом "працювали" колишні американські та російські чиновники. В США його вже оцінили, як "занадто комфортний" для російського диктатора Володимира Путіна.

В Україні джерело сказало, що Київ вважає цей "план" абсолютно неприйнятним. А в Кремлі вдали, що ніколи та нічого не чули про цю ініціативу.

Президент України Володимир Зеленський побічно підтвердив цю інформацію, повідомивши, що зараз спостерігається активізація великої кількості мирних процесів у контексті війни Росії проти України - але всі вони повинні бути спрямовані на гідний мир.

