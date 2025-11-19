Без Трампа війну не закінчити, "вікно можливостей" відкриється у лютому, - Буданов

"Вікно можливостей" для завершення війни в Україні відкриється тільки у лютому 2026 року. При цьому без допомоги президента США Дональда Трампа завершити війну буде неможливо.

Як передає РБК-Україна , про це сказав керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов в інтерв’ю 24 Каналу.

Буданов зазначив, що припинення війни України проти російських окупантів та підписання мирної угоди залежить від збігу низки критичних факторів - як всередині РФ, так і в зовнішній політиці, в тому числі в США та Європі.

"Ми наближатимемося до цього взимку... Наше вікно знову відкриється в середині лютого. Усі події відбуватимуться на початку та в середині лютого", - сказав він, коментуючи питання, коли саме може з'явитися цей збіг критичних факторів.

При цьому Буданов зазначив, що Трамп зараз є для України важливою людиною. Його дії максимально системні та послідовні, а без участі Трампа наразі не може бути можливості для реального припинення бойових дій.

"Ким він є для нас - я просто дозволю собі трохи перефразувати не те що ваше питання, а взагалі парадигму цього... Без його втручання я не думаю, що є шанс на зупинення бойових дій. Станом на зараз", - резюмував Буданов.