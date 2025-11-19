Без Трампа войну не закончить, "окно возможностей" откроется в феврале, - Буданов

"Окно возможностей" для завершения войны в Украине откроется только в феврале 2026 года. При этом без помощи президента США Дональда Трампа завершить войну будет невозможно.

Буданов отметил, что прекращение войны Украины против российских оккупантов и подписание мирного соглашения зависит от совпадения ряда критических факторов - как внутри РФ, так и во внешней политике, в том числе в США и Европе.

"Мы будем приближаться к этому зимой... Наше окно снова откроется в середине февраля. Все события будут происходить в начале и в середине февраля", - сказал он, комментируя вопрос, когда именно может появиться это совпадение критических факторов.

При этом Буданов отметил, что Трамп сейчас является для Украины важным человеком. Его действия максимально системные и последовательные, а без участия Трампа пока не может быть возможности для реального прекращения боевых действий.

"Кем он является для нас - я просто позволю себе немного перефразировать не то что ваш вопрос, а вообще парадигму этого... Без его вмешательства я не думаю, что есть шанс на остановку боевых действий. По состоянию на сейчас", - резюмировал Буданов.