Без Трампа войну не закончить, "окно возможностей" откроется в феврале, - Буданов

Украина, Среда 19 ноября 2025 19:55
Фото: начальник ГУР МО Кирилл Буданов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Антон Корж

"Окно возможностей" для завершения войны в Украине откроется только в феврале 2026 года. При этом без помощи президента США Дональда Трампа завершить войну будет невозможно.

Как передает РБК-Украина, об этом сказал руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью 24 Каналу.

Буданов отметил, что прекращение войны Украины против российских оккупантов и подписание мирного соглашения зависит от совпадения ряда критических факторов - как внутри РФ, так и во внешней политике, в том числе в США и Европе.

"Мы будем приближаться к этому зимой... Наше окно снова откроется в середине февраля. Все события будут происходить в начале и в середине февраля", - сказал он, комментируя вопрос, когда именно может появиться это совпадение критических факторов.

При этом Буданов отметил, что Трамп сейчас является для Украины важным человеком. Его действия максимально системные и последовательные, а без участия Трампа пока не может быть возможности для реального прекращения боевых действий.

"Кем он является для нас - я просто позволю себе немного перефразировать не то что ваш вопрос, а вообще парадигму этого... Без его вмешательства я не думаю, что есть шанс на остановку боевых действий. По состоянию на сейчас", - резюмировал Буданов.

Очередной "мирный план" от США

Тем временем по данным СМИ США и Россия подготовили для Украины мирный план, который предусматривает выполнение максималистских требований Кремля. Среди прочего план предусматривает отказ Украины от части территорий и некоторых видов вооружений.

При этом Украину планируют поставить перед фактом - инициативу завтра, 20 ноября, должна представить в Киеве американская делегация. План разрабатывался без участия Украины.

По предварительным данным, над планом "работали" бывшие американские и российские чиновники. В США его уже оценили, как "слишком комфортный" для российского диктатора Владимира Путина.

В Украине источник сказал, что Киев считает этот "план" абсолютно неприемлемым. А в Кремле сделали вид, что никогда и ничего не слышали об этой инициативе.

Президент Украины Владимир Зеленский косвенно подтвердил эту информацию, сообщив, что сейчас наблюдается активизация большого количества мирных процессов в контексте войны России против Украины - но все они должны быть направлены на достойный мир.

