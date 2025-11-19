Зеленський заінтригував активізацією мирних процесів: війна має завершитися
Зараз спостерігається активізація великої кількості мирних процесів у контексті війни Росії проти України. Вони мають бути спрямовані на гідний мир.
Як передає РБК-Україна, про це президент України Володимир Зеленський заявив на пресконференції з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.
"Зараз багато процесів активізувалися, ми намагаємося зробити так, щоб уся активність була спрямована саме на гідний мир, гарантовану безпеку. Війна має закінчитися, немає альтернативи миру", - наголосив Зеленський.
За його словами, Росія має усвідомлювати, що вона не отримає за війну жодних винагород.
Також голова держави звернув увагу, що Україна розраховує на силу турецької дипломатії. Зокрема, важлива активна участь Туреччини в "коаліції рішучих", особливо у військово-морському компоненті.
"Усі розуміють значення безпеки в Чорному морі, і забезпечити таку безпеку можна тільки разом із Туреччиною", - зазначив Зеленський.
Чутки про новий мирний план
Нагадаємо, раніше Axios із посиланням на джерела написало, що Вашингтон і Москва обговорюють новий мирний план для завершення війни РФ проти України.
За даними співрозмовників видання, такий план складається з 28 пунктів. План нібито був натхненний успішними зусиллями адміністрації президента Дональда Трампа щодо перемир'я між Ізраїлем і ХАМАС.
Пізніше Reuters із посиланням на джерела написало, що Україна отримала сигнали про мирні пропозиції від США. Але Київ не брав жодної участі в підготовці таких ініціатив.
Очікується, що цього тижня проєкт мирної угоди в Києві може представити делегація американських військових на чолі з міністром американської армії Деном Дрісколлом.