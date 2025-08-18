UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Зеленський в США Мирні переговори Війна в Україні

У Трампа не виключають розміщення американських військ в Україні, - Axios

Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Один із радників президента США Дональда Трампа допустив можливість розміщення американських військ в Україні. Інший радник додав, що остаточного рішення поки немає і публічно його обговорювати не планують.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios.

Як пише видання, один із радників президента США Дональда Трампа не виключив можливості розміщення американських військ на території України

За інформацією журналістів, на запитання про те, чи можуть гарантії безпеки включати присутність американських військ, радник відповів ствердно.

Водночас інший радник зазначив, що поки остаточного рішення немає і що "ми не будемо вести переговори в пресі" щодо цього питання.

Відправлення іноземних військ в Україну

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що для забезпечення миру в Україні необхідно 100 тисяч миротворців.

Нещодавно The Telegraph повідомляв, що Велика Британія планує відправити свої війська до України вже протягом першого тижня після оголошення перемир’я.

Йдеться про кілька сотень інструкторів та інженерів, які мають допомагати у відновленні українських Збройних сил у разі паузи в бойових діях.

Подібні заяви звучать і з Литви. Президент країни Гітанас Науседа наголосив, що держави-учасниці Коаліції охочих мають бути готові направити свої збройні сили для гарантування безпеки в Україні, і підтвердив готовність Литви зробити свій внесок.

Раніше у Пентагоні оголошували, що Сполучені Штати Америки не змінюють свою позицію щодо відправки військ в Україну. Таких планів у Вашингтона немає, заявляв міністр оборони США Піт Гегсет.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати АмерикиУкраїнаДональд Трамп