У Трампа не исключают размещения американских войск в Украине, - Axios

Отправка иностранных войск в Украину

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для обеспечения мира в Украине необходимо 100 тысяч миротворцев.

Недавно The Telegraph сообщал, что Великобритания планирует отправить свои войска в Украину уже в течение первой недели после объявления перемирия.

Речь идет о нескольких сотнях инструкторов и инженеров, которые должны помогать в восстановлении украинских Вооруженных сил в случае паузы в боевых действиях.

Подобные заявления звучат и из Литвы. Президент страны Гитанас Науседа отметил, что государства-участники Коалиции желающих должны быть готовы направить свои вооруженные силы для обеспечения безопасности в Украине, и подтвердил готовность Литвы сделать свой вклад.

Ранее в Пентагоне объявляли, что Соединенные Штаты Америки не меняют свою позицию относительно отправки войск в Украину. Таких планов у Вашингтона нет, заявлял министр обороны США Пит Гегсет.