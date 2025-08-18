RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Зеленский в США Мирные переговоры Война в Украине

У Трампа не исключают размещения американских войск в Украине, - Axios

Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Один из советников президента США Дональда Трампа допустил возможность размещения американских войск в Украине. Другой советник добавил, что окончательного решения пока нет и публично его обсуждать не планируют.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios.

Как пишет издание, один из советников президента США Дональда Трампа не исключил возможности размещения американских войск на территории Украины

По информации журналистов, на вопрос о том, могут ли гарантии безопасности включать присутствие американских войск, советник ответил утвердительно.

В то же время другой советник отметил, что пока окончательного решения нет и что "мы не будем вести переговоры в прессе" по этому вопросу.

 

Отправка иностранных войск в Украину

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для обеспечения мира в Украине необходимо 100 тысяч миротворцев.

Недавно The Telegraph сообщал, что Великобритания планирует отправить свои войска в Украину уже в течение первой недели после объявления перемирия.

Речь идет о нескольких сотнях инструкторов и инженеров, которые должны помогать в восстановлении украинских Вооруженных сил в случае паузы в боевых действиях.

Подобные заявления звучат и из Литвы. Президент страны Гитанас Науседа отметил, что государства-участники Коалиции желающих должны быть готовы направить свои вооруженные силы для обеспечения безопасности в Украине, и подтвердил готовность Литвы сделать свой вклад.

Ранее в Пентагоне объявляли, что Соединенные Штаты Америки не меняют свою позицию относительно отправки войск в Украину. Таких планов у Вашингтона нет, заявлял министр обороны США Пит Гегсет.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиУкраинаДональд Трамп