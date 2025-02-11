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Глава Пентагону відповів, чи планують США відправляти військових в Україну

Вівторок 11 лютого 2025 18:38
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Глава Пентагону відповів, чи планують США відправляти військових в Україну Фото: Піт Гегсет, голова Пентагону (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Сполучені Штати Америки не змінюють свою позицію щодо відправки військ в Україну. Таких планів у Вашингтона немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-конференцію міністра оборони США Піта Гегсета.

Журналістка поцікавилася у глави Пентагону, чи можуть США відправити війська в Україну для відстеження поставок зброї. Вона нагадала, що президент США Джо Байден клявся не відправляти американських солдатів в Україну.

"Ми не збираємося відправляти американські війська в Україну", - коротко відповів Гегсет.

Відправлення європейських миротворців в Україну

Нагадаємо, питання відправки європейських миротворців в Україну актуалізувалося після того, як президентом США став Дональд Трамп. Він хоче, щоб саме Європа забезпечувала підтримання припинення вогню в Україні після укладення мирної угоди.

За даними The New York Times, можливість присутності європейських військ в Україні буде головною темою обговорень під час Мюнхенської безпекової конференції, яка відбудеться 14-16 лютого.

При цьому NYT з посиланням на експертів пише, що для європейських миротворців в Україні без допомоги США існуватиме загроза з боку Росії. Експерти навіть не виключають можливість російських атак.

Водночас проти такої ідеї виступає сама Росія, оскільки війська НАТО буквально будуть присутні на території України.

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