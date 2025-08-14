Литва готова розгорнути війська для України, але лише за відповідних умов, - Науседа

Президент Литви Гитанас Науседа, вважає, що країни, які долучилися до Коаліції охочих, повинні бути готові направити свої збройні сили для забезпечення безпеки в Україні. Він заявив, що Литва готова внести свій внесок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Науседи, яку наводить LRT .

"Ми повинні бути готові розгорнути сили для забезпечення безпеки в Україні, як тільки для цього буде створено відповідні умови", - заявив він.

За його словами, Литва готова внести свій внесок, надавши військовослужбовців та ресурси для підготовки об’єднаних сил.

Науседа підкреслив, що війна Росії проти України, яка триває вже чотири роки, має серйозний вплив на безпеку в Європі.

Він наголосив, що зусилля щодо припинення бойових дій повинні відбуватися лише на умовах, вигідних для України та Європи, і будь-які переговори не можуть відбуватися без участі президента України Володимира Зеленського.

Як зазначив литовський лідер, неможливо вимагати від України здачі своїх територій, така вимога не може бути попередньою умовою для припинення вогню.

"Всеосяжне припинення вогню без попередніх умов є найважливішою умовою перед початком будь-яких реальних переговорів", - заявив президент Литви.