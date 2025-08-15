Британія може відправити війська в Україну в перший тиждень після припинення вогню, - Telegraph
Велика Британія планує відправити свої війська до України вже протягом першого тижня після оголошення перемир’я.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Telegraph.
За даними видання, йдеться про сотні британських військових інструкторів та інженерів, які допомагатимуть відновлювати українські Збройні сили у разі паузи в бойових діях.
Прем’єр-міністр Кір Стармер також схвалив використання винищувачів Королівських повітряних сил для патрулювання українського неба разом із союзниками, аби запобігти порушенням перемир’я з боку Росії.
Рішення ухвалили на тлі переговорів президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним, які майже розпочалися в Анкориджі, штат Аляска.
Трамп заявив, що не буде задоволений, якщо на зустрічі не домовляться про припинення вогню: "Я хочу бачити перемир’я. Я хочу, щоб вбивства припинилися".
Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі наголосив, що у разі нападу на британських військових в Україні вони даватимуть відсіч. Це стане суттєвим посиленням участі Лондона в підтримці Києва в рамках ініціативи "Коаліція рішучих", над якою британські та європейські союзники працювали протягом кількох місяців.
Раніше президент Литви Гітанас Наусєда наголосив, що держави, які приєдналися до "Коаліції рішучих", мають бути готові відправити свої війська для гарантування безпеки в Україні. За його словами, Литва також готова зробити свій внесок.
Пізніше міністр оборони Британії Джон Гілі не виключив, що у разі досягнення домовленості про перемир’я Лондон буде готовий відправити свої війська до України для підтримки його дотримання.