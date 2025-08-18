У Трампа не исключают размещения американских войск в Украине, - Axios
Один из советников президента США Дональда Трампа допустил возможность размещения американских войск в Украине. Другой советник добавил, что окончательного решения пока нет и публично его обсуждать не планируют.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios.
Как пишет издание, один из советников президента США Дональда Трампа не исключил возможности размещения американских войск на территории Украины
По информации журналистов, на вопрос о том, могут ли гарантии безопасности включать присутствие американских войск, советник ответил утвердительно.
В то же время другой советник отметил, что пока окончательного решения нет и что "мы не будем вести переговоры в прессе" по этому вопросу.
Отправка иностранных войск в Украину
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для обеспечения мира в Украине необходимо 100 тысяч миротворцев.
Недавно The Telegraph сообщал, что Великобритания планирует отправить свои войска в Украину уже в течение первой недели после объявления перемирия.
Речь идет о нескольких сотнях инструкторов и инженеров, которые должны помогать в восстановлении украинских Вооруженных сил в случае паузы в боевых действиях.
Подобные заявления звучат и из Литвы. Президент страны Гитанас Науседа отметил, что государства-участники Коалиции желающих должны быть готовы направить свои вооруженные силы для обеспечения безопасности в Украине, и подтвердил готовность Литвы сделать свой вклад.
Ранее в Пентагоне объявляли, что Соединенные Штаты Америки не меняют свою позицию относительно отправки войск в Украину. Таких планов у Вашингтона нет, заявлял министр обороны США Пит Гегсет.