ua en ru
Пн, 18 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Зеленский в США Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

У Трампа не исключают размещения американских войск в Украине, - Axios

Понедельник 18 августа 2025 15:55
UA EN RU
У Трампа не исключают размещения американских войск в Украине, - Axios Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Один из советников президента США Дональда Трампа допустил возможность размещения американских войск в Украине. Другой советник добавил, что окончательного решения пока нет и публично его обсуждать не планируют.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios.

Как пишет издание, один из советников президента США Дональда Трампа не исключил возможности размещения американских войск на территории Украины

По информации журналистов, на вопрос о том, могут ли гарантии безопасности включать присутствие американских войск, советник ответил утвердительно.

В то же время другой советник отметил, что пока окончательного решения нет и что "мы не будем вести переговоры в прессе" по этому вопросу.

Отправка иностранных войск в Украину

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для обеспечения мира в Украине необходимо 100 тысяч миротворцев.

Недавно The Telegraph сообщал, что Великобритания планирует отправить свои войска в Украину уже в течение первой недели после объявления перемирия.

Речь идет о нескольких сотнях инструкторов и инженеров, которые должны помогать в восстановлении украинских Вооруженных сил в случае паузы в боевых действиях.

Подобные заявления звучат и из Литвы. Президент страны Гитанас Науседа отметил, что государства-участники Коалиции желающих должны быть готовы направить свои вооруженные силы для обеспечения безопасности в Украине, и подтвердил готовность Литвы сделать свой вклад.

Ранее в Пентагоне объявляли, что Соединенные Штаты Америки не меняют свою позицию относительно отправки войск в Украину. Таких планов у Вашингтона нет, заявлял министр обороны США Пит Гегсет.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Украина Дональд Трамп
Новости
Это бравада, что Россия сможет воевать еще годами, - Сырский
Это бравада, что Россия сможет воевать еще годами, - Сырский
Аналитика
Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия