У Трампа відреагували на повідомлення про вибухи у столиці Венесуели

Сполучені Штати Америки проінформовані про те, що у столиці Венесуели, Каракасі, лунали вибухи цієї ночі. А також про польоти літаків над містом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBS News.

Джерела CBS News повідомили, що представники адміністрації Трампа знають про повідомлення про вибухи та літаки, але Білий дім не відреагував на запити про коментарі, а уряд Венесуели не дав жодної миттєвої реакції.

Також журналісти видання повідомляють, що Трамп віддав наказ про нанесення ударів по об'єктах Венесуели, включаючи військові. Однак офіційно в США цього наразі не підтверджували.

Водночас президенти Венесуели Ніколас Мадуро оголосив надзвичайний стан у країні і закликає до мобілізації.

На події у Венесуелі відреагував президент сусідньої Колумбії Густаво Петро, зокрема у дописі в соцмережі він заявив, що хтось "бомбардує Каракас в цей момент", не вказавши, хто саме.

"Попередження всьому світу: вони атакували Венесуелу ракетним ударом", – сказав він, закликавши скликати засідання Організації Об'єднаних Націй.

Вибухи у Венесуелі

Сьогодні зранку у мережі з'явились відео того, що у Каракасі лунають вибухи. Там також нібито було помічено американські літаки.

Згодом стало відомо, що південна частина міста, зокрема район поблизу великої військової бази, залишилася без електропостачання.

Конфлікт США та Венесуели

16 грудня президент США Дональд Трамп оголосив про запровадження повної блокади нафтових танкерів під санкціями, які заходять у води Венесуели або виходять з них. Таким чином Вашингтон намагається перекрити основні фінансові потоки режиму Ніколаса Мадуро.

За останні тижні американські військові перехопили два нафтові судна, ще один танкер, за яким велося переслідування, залишив венесуельські води та зник в Атлантиці. Паралельно Мінфін США ввів санкції проти десяти осіб і компаній, пов’язаних з Іраном і Венесуелою, яких підозрюють у торгівлі зброєю, а також проти низки венесуельських нафтових компаній і танкерів.