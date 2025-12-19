Трамп не виключив можливої війни з Венесуелою, - NBC News

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп не виключив у майбутньому можливої воєнної кампанії проти Венесуели.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC News .

"Я цього не виключаю, ні", - сказав Трамп у ефірі телеканалу.

Президент також анонсував посилення заходів щодо нафтових танкерів біля берегів Венесуели, зокрема їх блокування.

"Все залежить від них (уряду Венесуели – ред.). Якщо вони продовжать маршрути, то пливуть до одного з наших портів", - додав президент США.

При цьому NBC News зазначає, що Трамп відмовився відповідати на запитання, чи є повалення венесуельського президента Ніколаса Мадуро кінцевою метою його політики на цьому напрямі.

"Він точно знає, чого я хочу", - відповів президент США.