Трамп не виключив можливої війни з Венесуелою, - NBC News
Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп не виключив у майбутньому можливої воєнної кампанії проти Венесуели.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC News.
"Я цього не виключаю, ні", - сказав Трамп у ефірі телеканалу.
Президент також анонсував посилення заходів щодо нафтових танкерів біля берегів Венесуели, зокрема їх блокування.
"Все залежить від них (уряду Венесуели – ред.). Якщо вони продовжать маршрути, то пливуть до одного з наших портів", - додав президент США.
При цьому NBC News зазначає, що Трамп відмовився відповідати на запитання, чи є повалення венесуельського президента Ніколаса Мадуро кінцевою метою його політики на цьому напрямі.
"Він точно знає, чого я хочу", - відповів президент США.
Що передувало
Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявив 16 грудня, що віддає наказ про повну блокаду для всіх підсанкційних нафтових танкерів, які прямують до Венесуели або виходять з її вод. За його словами, це триватиме доти, доки Венесуела не поверне США "всю нафту, землю та інші активи, які вони раніше у нас вкрали".
Також президент США заявив, що режим президента Венесуели Ніколаса Мадуро оголошено "іноземною терористичною організацією".
До того ж минулого тижня США захопили нафтовий танкер біля берегів Венесуели, який перебуває під санкціями. Крім того, армада з чотирьох танкерів, які спочатку прямували до Венесуели, змінили свій курс після того, як США захопили танкер "Шкіпер".
Трамп неодноразово заявляв, що США можуть завдавати ударів по об'єктах на землі і що Мадуро слід усунути від влади.
Своєю чергою уряд Мадуро охарактеризував дії США як спробу захопити нафтові запаси Венесуели, найбільші у світі.