ua en ru
Пт, 19 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Трамп не виключив можливої війни з Венесуелою, - NBC News

П'ятниця 19 грудня 2025 13:26
UA EN RU
Трамп не виключив можливої війни з Венесуелою, - NBC News Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп не виключив у майбутньому можливої воєнної кампанії проти Венесуели.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC News.

"Я цього не виключаю, ні", - сказав Трамп у ефірі телеканалу.

Президент також анонсував посилення заходів щодо нафтових танкерів біля берегів Венесуели, зокрема їх блокування.

"Все залежить від них (уряду Венесуели – ред.). Якщо вони продовжать маршрути, то пливуть до одного з наших портів", - додав президент США.

При цьому NBC News зазначає, що Трамп відмовився відповідати на запитання, чи є повалення венесуельського президента Ніколаса Мадуро кінцевою метою його політики на цьому напрямі.

"Він точно знає, чого я хочу", - відповів президент США.

Що передувало

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявив 16 грудня, що віддає наказ про повну блокаду для всіх підсанкційних нафтових танкерів, які прямують до Венесуели або виходять з її вод. За його словами, це триватиме доти, доки Венесуела не поверне США "всю нафту, землю та інші активи, які вони раніше у нас вкрали".

Також президент США заявив, що режим президента Венесуели Ніколаса Мадуро оголошено "іноземною терористичною організацією".

До того ж минулого тижня США захопили нафтовий танкер біля берегів Венесуели, який перебуває під санкціями. Крім того, армада з чотирьох танкерів, які спочатку прямували до Венесуели, змінили свій курс після того, як США захопили танкер "Шкіпер".

Трамп неодноразово заявляв, що США можуть завдавати ударів по об'єктах на землі і що Мадуро слід усунути від влади.

Своєю чергою уряд Мадуро охарактеризував дії США як спробу захопити нафтові запаси Венесуели, найбільші у світі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дональд Трамп Сполучені Штати Америки Венесуела
Новини
Євросоюз схвалив рішення про надання Україні допомоги на 90 мільярдів євро
Євросоюз схвалив рішення про надання Україні допомоги на 90 мільярдів євро
Аналітика
План "Б" для України. Чому ЄС не схвалив кредит під заставу активів РФ
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент План "Б" для України. Чому ЄС не схвалив кредит під заставу активів РФ